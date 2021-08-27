Tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği
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Tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği

Tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği verildi.

Erzincan'da tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği verildi.

2021 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Sinop Boyabat Kaymakamlığı'na atanan Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Bitlis Adilcevaz Kaymakamlığı'na atanan Kemah Kaymakamı İsmail Demir, Bingöl Genç Kaymakamlığı'na atanan İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Adıyaman Çelikhan Kaymakamlığı'na atanan Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk için veda programı düzenledi.

Gerçekleştirilen veda programa; Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve eşleri katıldı.

Vali Mehmet Makas gecede yaptığı konuşmada, vatandaşların huzuru ve daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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