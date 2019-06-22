Tayini çıkan hakim ve savcı için veda yemeği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayinleri çıkan hakim ve savcı için veda yemeği verildi.

Hizan Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğine Hizan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karakaş, Hakime Sümeyye Aydın ile adliye çalışanları katıldı. Tayinleri çıkan Cumhuriyet Savcısı Bekir Serttaş ve Hakim Koray Adıgüzel için verilen yemekte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karakaş, hizmetlerinden dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Yapılan konuşmanın ardından Karakaş tarafından Hakim Koray Adıgüzel'e, Hakime Sümeyye Aydın ise Cumhuriyet Savcısı Bekir Serttaş birer plaket verildi.

Cumhuriyet Savcısı Bekir Serttaş ve Hakim Koray Adıgüzel'in yemeğe katılanlarla vedalaşmasıyla program sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA