Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı

Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evde oynarken masada bulduğu 50 kuruşu yutan Tayfun Demir'in (5) midesindeki para, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla çıkarıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evde oynarken masada bulduğu 50 kuruşu yutan Tayfun Demir'in (5) midesindeki para, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Evde oynarken masada bulduğu 50 kuruşu yutan Tayfun Demir, ailesinin durumu fark etmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in çekilen röntgen filminde madeni 50 kuruşun midesinde olduğu tespit edildi. Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Halil Kocamaz tarafından ameliyata alınan Demir'in midesindeki 50 kuruş, endoskopik yöntemle ağzından çıkarıldı.

Dr. Halil Kocamaz, ağza alınan yabancı cisim özellikle solunum yoluna kaçtığında hayatı tehdit edecek sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Yutulan yabancı cisim sindirim kanalında ise tıkanıklık, delinme, ülser gibi önemli sorunlara yol açabilir. Yutulan yabancı cisimler çoğunlukla ev ortamında bulunan madeni para, iğne, pil, oyuncak parçaları, takı ve bazen de gıda kümeleridir. Yutulan yabancı cismin kesici, delici olup olmamasına, boyutuna ve özelliğine göre çocuğu değerlendirip yabancı cismin kendiliğinden sindirim kanalını terk etmesini bekleme ya da yabancı cismin bulunduğu yere göre ağızdan ya da makattan endoskopi aracılığıyla çıkarılma işlemi yolunu seçiyoruz. Son olarak bize başvuran minik hastamızın da midesindeki madeni parayı endoskopik olarak ağzından başarı ile çıkardık. Midede bulunan madeni para kesici ve delici olmadığı için nispeten düşük bir risk oluştursa da hastamıza endoskopik müdahale yaparak oluşabilecek problemleri önlemiş olduk. Yapılan çalışmanın da gösterdiği gibi pandemi sürecinde evde kalma süresi artan çocukların yabancı cisim yutma oranı artmıştır" dedi.

Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı
Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı
Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Fazıl Küçük Abdurrahman Bulut
Magazin Reynmen İrem Derici Acun Ilıcalı Sevda Erginci
Spor Eda Erdem Metin Oktay Roger Schmidt Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:29:00. #1.16#

title