Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor - Haberler
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Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Taybe Yetimhanesinin bulunduğu bölge Taybe Yetimhanesinde çocuklar İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu.

Taybe Yetimhanesinin bulunduğu bölge

Taybe Yetimhanesinde çocuklar İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. İdlib'de bulunan 10 yetimhaneden biri olan Taybe Yetimhanesinde, 280'i çocuk toplam 400 kişi yaşıyor.

Yetimhanede bulunan çocuklar ise yaşanan savaştan haber siz oyunlarını oynamayı sürdürüyor.

Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor

Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor

Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor

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