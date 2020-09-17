Tavukları ağzı ile besleyen teyze görenlerin içini ısıtıyor
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Tavukları ağzı ile besleyen teyze görenlerin içini ısıtıyor

Sivas'ta 85 yaşındaki bir kadın kabuğundan ayırdığı çekirdeklerle tavukları besledi. Durumu dikkat çekici yapansa kadının çekirdekleri tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklara vermesiydi. Yaşlı kadının o anları sosyal medyada görenlerin içini ısıttı.

17.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:01

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi, görenlerin içini ısıttı. Sosyal medyada paylaşılan teyzenin o hali çok izlenenler arasında yer aldı.

AĞZI İLE YEDİRİYOR

Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde yaşayan 85 yaşındaki Selvinaz Aydemir, hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. Hayvansever yaşlı kadının çok sevdiği tavuklarını adeta bir kuşun yavrularını beslediği gibi beslemesi görenleri şaşırtıyor. Kabuğundan ayırdığı çekirdeği ağzı ile tavuklarına yediren yaşlı kadının çekilen videosu izleyenlerin içini ısıtıyor. Yaşlı kadının sosyal medyada paylaşılan videosu birçok kişi tarafından izlendi.

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Tavukları ağzı ile besleyen teyze görenlerin içini ısıtıyor

Kaynak: İHA

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