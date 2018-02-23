Tavuğa Kekik Yerine Bonzai Koyup 1 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kadına 15 Yıl Hapis
Üsküdar'da mangalda yapılan tavuğa kekik yerine bonzai koyup bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin zehirlenmesine neden olan kadın için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde mangalda yapılan tavuğa kekik yerine bonzai konulması sonucu bir kişinin ölümü birden fazla kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. ev sahibi Aysel K.'nın 15 yıla kadar hapsi istendi.
EV SAHİBİ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre ev sahibi Aysel K.'nın "taksirle bir kişinin ölümü birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık ayrıca "taksirli hareket sonucu neden olunan netice, failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez" maddesinin de uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğunu belirtti.
YORUMLAR (21)
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Öncelikle şunu belirtmek isterim bizde öyle adam gibi hukuk adamı yok ağırlığını koyacak böyle olmaz bunun cezası budur diyebilecek o yüzden kafanızdan öncelikle hakim karar verememiş fln demeyin hakim devlet memuru gibi yasa neyse onu uygulayan gişe personeli gibi bişey artık bu haberde de kim koydu o zıkkımı oraya yakınımı kimse kadına masum gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİLİP BİLMEDEN KONUŞAN HANZOLAR, BU KADIN YAŞLI YANİ EVLENİLECEK VEYA DALGA GEÇİLECEK BİRİ DEĞİL. SANIRIM HABER ÇOK ESKİ. SANIRIM YANLIŞLIKLA BAHÇESİNDE BULDUĞU PAKETTEKİ BİR OTU YEMEĞE KOYMUŞTU. BİLGİNİZE. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Herhalde yanlislik olabilir kimse bonzai durup dururken koymaz cunku kekik ten daha pahalidirCevap Yaz Yayından Kaldır
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EVDE BONZAİ İÇEN KİMSE ÖMÜR BOYU HAPİS OLSUN. ADALET YERİNİ BULSUN !Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Kadın bilerek koymamışki anladıgım bilerek yapsa neyse adalet yok inanınki hakimlerde neye karar verecegini şaşırmış benceCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır