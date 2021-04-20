Tavşanlı Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi
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Tavşanlı Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi

Tavşanlı Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan yılkı atları, orman işçileri tarafından görüntülendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan yılkı atları, orman işçileri tarafından görüntülendi.

Yaylacık ormanı Baraman mevkiinde çalışan orman işçileri ve Off Road ekibi, çeşmelere su içmeye gelen yılkı atlarını tayları ile birlikte görüntülediler. Orman işçilerinden Osman Mutlu tarafından fark edilen sürü halindeki atlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Off Road ekibinden Abdullah Bal, "İlk kez bu kadar yakından yılkı atlarını görmek bizler için büyük bir keyif idi. Doğa ile iç içe bulunan bu yılkı atlarının korunmaları gerekir" dedi.

Çeşme kenarında karınlarını doyuran atlar, daha sonra orman içlerinde gözden kayboldu. - KÜTAHYA

Tavşanlı Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi
Tavşanlı Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi
Tavşanlı Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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