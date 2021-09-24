Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Domaniç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Karaaslan yönetimindeki 06 BKY 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole gitti. Kaza sonucu araç içerisinde yolcu olarak bulunan Yunus Çelik yaralandı. Yaralı, 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

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