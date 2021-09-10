Tavşanlı'da motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
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Tavşanlı'da motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Tavşanlı'da motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Beyköy Mahallesi'nde ikamet eden V.Ö'nün motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, motosikleti çaldığı belirlenen T.K, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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Tavşanlı'da motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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