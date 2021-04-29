Tavşanlı'da kuzugöbeği" mantarı sezonu açıldı
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Tavşanlı'da kuzugöbeği" mantarı sezonu açıldı

Tavşanlı'da kuzugöbeği' mantarı sezonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "kuzugöbeği" adını verdiği mantarın sezonu başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "kuzugöbeği" adını verdiği mantarın sezonu başladı.

Diğer mantar türlerine göre nadir bulunan yaş kuzugöbeğinin kilosu 150 liradan, kurusu ise bin 500 liradan alıcı buluyor. Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarının çıkmaya başladığını söyleyen mantar toplayıcısı Yasin Yavuz, "Kuzugöbeği mantarı sadece güneş gören, ağaçlık olan bölgelerde çıkmaktadır. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetlidir. Günde en fazla 1-2 kilogram kuzugöbeği toplayabiliyorum" dedi.

Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını ifade eden Yavuz, "Şu an yaş kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan, kurusu ise bin 500 liradan alıcı buluyor. Havalar yağmurlu giderse Mayıs sonuna kadar kuzugöbeği çıkmaya devam eder. Bazı bölgelerde bolca çıkan kuzugöbeği bahar aylarında insanların geçim kaynağı haline gelmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da kuzugöbeği' mantarı sezonu açıldı
Tavşanlı'da kuzugöbeği' mantarı sezonu açıldı
Tavşanlı'da kuzugöbeği' mantarı sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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