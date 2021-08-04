Tavas'taki yangın kontrol altına alındı
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Tavas'taki yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Tavas'taki yangın kontrol altına alındı Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Tavas'taki yangın kontrol altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde meydana gelen ormanlık yangını kontrol altına alındı. Yeşil ağaçlar yerini gri ve siyaha bırakırken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleler ile soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Söndürülen alanlar havadan görüntülendi.

Tavas'taki yangın kontrol altına alındı
Tavas'taki yangın kontrol altına alındı
Tavas'taki yangın kontrol altına alındı
Tavas'taki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

Denizli bir uçtan bir uca yanıyor
Denizli bir uçtan bir uca yanıyor
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