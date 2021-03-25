Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel
Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında tavan arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında tavan arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kediyi sahiplenen belediye personeli Deniz Ak, ona 'Sarman' adını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde mesaiye gelen personel, alçı tavan arasından kedi sesi geldiğini fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından belediyeye gelen ekipler, yavru kediye ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Alanın dar olması nedeniyle zor şartlarda çalışan ekipler, sürekli yer değiştiren kediye ulaşmak için alçı tavanı birkaç farklı yerinden kesmek zorunda kaldı. Zaman zaman cep telefonundan kedi sesi dinlettirilen yavru kedi, 1 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkartıldı.Yavru kediye, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nde çalışan Deniz Ak sahip çıktı. Kediye 'Sarman' adını vereceğini ve evde besleyeceğini söyleyen Ak, "Tavan arasında aç susuz kalması beni çok üzmüştü. İtfaiyeci arkadaşlar bulunduğu yerden çıkardı. Ben de sahiplendim" diye konuştu.


Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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