Tatvan Sesi Gazetesi'nden İHA'ya ziyaret

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Tatvan Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya ve Muhabir Sefa Ahmet Kızılkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bitlis Bürosunu ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan İHA Bürosunda İHA Bitlis Temsilcisi Mücahit Tarlan ile bir araya gelen Abdulhalim Kızılkaya, hayırlı olsun dileklerini iletti. Tatvan Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya, "Büyük özveriyle yapmış olduğunuz kaliteli haberler ve ilçemizin tanıtımına sağlamış olduğunuz katkıdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Bitlis Temsilcisi Mücahit Tarlan ise başarılı çalışmalar konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek, ziyaretten dolayı teşekkürlerini etti.

Ziyaret kapsamında Kızılkaya tarafından İHA Bitlis Temsilcisi Mücahit Tarlan'a plaket takdim verildi. - BİTLİS

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