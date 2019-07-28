Tatvan'da ücretsiz internet ve şarj istasyonu hizmeti

Tatvan Belediyesi, ücretsiz internet ve şarj istasyonları hizmeti için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin başlattığı proje kapsamında kamusal ve toplumsal alanlarda Wifi ile şarj istasyonları kurulumu yapan ekipler, sahilde de belirlenen alanlarda fizibilite çalışması yürüttü.

Vatandaşlar, kimlik ve cep telefonu numaralarını sisteme kaydettikten sonra bu hizmetten yararlanabilecek.

Belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı sahil bandı, çarşı merkezi ve minibüs durakları olmak üzere 6 noktaya da şarj istasyonları kurarak, vatandaşın hizmetine sunacak.

Sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, şunları kaydetti:

"Çağımızın en önemli iletişim platformu olan internet hizmetinden tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasını istedik. İlk uygulamayı sahil bandımızda gerçekleştiriyoruz. Wifi hizmetinin yanında şarj istasyonları da kurarak hemşehrilerimizin bu konuda yaşadığı sıkıntıyı gidereceğiz. Proje amacına uygun bir şekilde kullanılırsa kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA