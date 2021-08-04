Tatvan'da öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotu tanıtıldı
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Tatvan'da öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotu tanıtıldı

Tatvan'da öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotu tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu öğrencileri "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, Vangölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye'nin en büyük iki feribotunu gezdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu öğrencileri "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, Vangölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye'nin en büyük iki feribotunu gezdi.

Vangölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü, feribotu gezen öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotunu tanıttı.

İstasyon İlkokulu Müdürü Kemal Sönmez, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında salgından dolayı derslerinden geri kalan öğrencilerle Vangölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini söyledi

Öğrenci, öğretmenlerle feribotları gezdiklerini ifade eden Sönmez, "Öğrencilerimiz Tatvan ile Van arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Etkinliğe 30 öğrencimiz, 4 öğretmen ve bazı velilerimiz katıldı. Ayrıca, deniz işletmeciliği hakkında öğrencilerimizi bilgilendiren kurum çalışanlarına ve bu etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretin ardından ilçedeki Feribot Parkı'nda bir süre eğitim gören öğrenciler, piknik yaptıktan sonra okullarına döndü.

Tatvan'da öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotu tanıtıldı
Tatvan'da öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotu tanıtıldı
Tatvan'da öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotu tanıtıldı
Tatvan'da öğrencilere Türkiye'nin en büyük iki feribotu tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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