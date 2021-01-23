Tatvan'da kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor

Tatvan Belediyesi ekipleri, kar birikintilerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Çarşı merkezindeki yol ve kaldırımları temizleyen ekipler, topladıkları karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Çalışmaların, sokağa sıkma kısıtlamasında da hız kesmeden süreceği bildirildi.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan, Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre ilçe merkezinde son 1 haftada, 2 metre 28 santim kar yağışı gerçekleştiğini söyledi.

Özkan, "Karla mücadele ekiplerimiz 24 saat aralıksız çalışma sürdürüyor. Kar yağışı ile ilçemiz genelinde başlatılan çalışmalarla tüm yolları kısa sürede ulaşıma açtık. Hemen ardından bazı ekiplerimiz mahallelerde görevlendirilirken bazıları da ana yolların genişletmesini yaptı. Kar küreme ekiplerimiz de orta refüj ve kaldırımların temizliğini yapıyor. Çalışmalarımızda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir