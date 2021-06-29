Tatvan'da 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak
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Tatvan'da 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'ni Aydınlar ve Kültür mahalleleri arasındaki araziye kurmayı planladıklarını söyledi.

Bazı mahallelerde park, spor ve çocuk oyun alanları kurulması için çalışma yürüttüklerini belirten Geylani, "Millet Bahçesi projemizi en yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak." dedi.

İlçede birçok mahallede önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Geylani, şöyle devam etti:

"Dumlupınar, Aydınlar ve Sosyal mahallelerimizin ortak noktasında yaklaşık 900 bin metrekare alana güzel bir mahalle parkı yapıyoruz. Esentepe, Sosyal mahallelerine birer semt sahası yaptık, aynı alanlarda basketbol sahası ile çocuk oyun parkı yapacağız.

Mahalle konağını da oraya inşa edeceğiz. Pınarbaşı Mahallesi'nde yapılan park çalışmalarını da bu sene tamamlamayı planlıyoruz. Çağlayan ile Yeşilmezra mahalleleri arasındaki 150 dönümlük araziye park ve mesire alanı çalışmalarımız sürüyor. Diğer mahallelerimizde de park, peyzaj ve çocuk oyun alanları ile spor alanları çalışmalarımız devam edecek."

Tatvan'da 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak
Tatvan'da 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak
Tatvan'da 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak
Tatvan'da 65 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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