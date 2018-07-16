Tatvan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Programı Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gündüz ilçedeki şehit mezarları, şehit ve gazi ailelerine ziyaret programı akşam ise anma programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İlçemiz 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve kurum amirlerinden oluşan heyet program kapsamında ilçemizde şehit ve gazi aileleri ile şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ziyaret edilen şehit mezarlarında şehitlerimiz için dualar edilirken, ziyaret edilen şehit ve gazi ailelerinin ise hal ve hatırları soruldu. Ziyaret ettiği şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Özkan, ailelerle hem sohbet eden hem de sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Özkan, ziyaretler kapsamında ayrıca ilçenin 15 Temmuz şehitlerinden olan Mehmet Ali Kılıç'ın ilçeye bağlı Bolalan Köyündeki ailesini de ziyaret etti. 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden Mehmet Ali Kılıç'ın ailesiyle köy evinde bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, aile ile yakından ilgilenerek, acılarını paylaştı. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ve gazi aileleri ise, devletimizin ve milletimizin desteklerinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, vatanın ve milletin birliğinin daim olması yönünde temennilerde bulundular.

Gün boyu devam eden ziyaretlerin ardından ise, akşam saatlerinde Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

İlçenin Tatvan Yaşam AVM önünde organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından ise, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri anma programı nedeniyle Led ekranda görsel sunum yapılarak, Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu. Duygulu anların yaşandığı programda daha sonra ise, ilçenin 15 Temmuz şehitlerinden olan Mehmet Ali Kılıç'ın Babası Abdullah Kılıç, bir konuşma yaparak 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden olan oğlu Mehmet Ali Kılıç'ın nasıl şahadete yürüdüğünü anlattı. Akabinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondan canlı olarak yaptığı konuşma Led ekrana yansıtılarak izlendi. Daha sonra da İlçe Müftüsü Sayın Mustafa Aktaş tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapılarak dualar edildi. Programda Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy'da birer konuşma yaparak, yapılan hain darbe girişimini bir kez daha kınadılar. Düzenlenen program; mevlit okunması, ilahilerin okunması, şehitlere dua edilmesi ve yapılan ikram ve okunan salalarla sona erdi. - BİTLİS