Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı

Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaya katılan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere, Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çevreyi temiz tutmaları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla göl kıyısında temizlik çalışması yürüttüklerini vurgulayan Geylani, şöyle konuştu:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Tatvan sahilinde gençlerimizle buluştuk. Amacımız Van Gölü havzasına dikkat çekmek, çevre temizliği yapmak ve çevre bilinciyle ilgili farkındalık oluşturmak. Gençlik meclisi üyelerimiz, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve Bitlis Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ile sahil bandımızda temizlik yaptık. Van Gölü'nün kıyısındaki Tatvan ilçemizin konumu muhteşem. Maalesef dikkatsizce ve önemsenmeden yapılan kirlilikler gölümüzü her geçen gün daha kullanılmaz hale getirmektedir. Bu çok üzücü. Sahil şeridindeki tüm belediyeler hep birlikte göl kıyısında temizlik çalışması başlattık. Yapılacak çalışmalarla gölümüz kıyısını temizleyeceğiz, en güzel şekilde koruyacağız. Bugün bize eşlik eden gençlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Gölümüzün eskisi gibi doğal, temiz, yaşanılır ve mavi kalmasını istiyoruz."

Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı
Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı
Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı
Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Burak Yılmaz Hakan Arslan Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 22:54:06. #1.11#

title