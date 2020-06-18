Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçtiğini belirten İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bence ben onu bulmadan o kendini açık et" ifadelerini kullandı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu müziğe ara veren İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza atan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı" dedi.

"TAM EMİN OLMAM GEREK"

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" sözlerine yer verdi.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;

HARBİYE KONSERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

İbrahim Tatlıses'in önceki yıllara ait Harbiye konseri geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmuş ve sosyal medyada büyük ses getirmişti. Konser sonrası Hülya Avşar'ın kendisini araması sonrası Tatlıses gözyaşlarına hakim olamamıştı.