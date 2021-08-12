Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi
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Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi

Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızım dediği şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, şarkıcı Emrah Yazar ile İzmir'de evlendi.

İbrahim Tatlıses'in kızım dediği şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, şarkıcı Emrah Yazar ile İzmir'de evlendi. Gelin Şule Çınlama, Tatlıses'e düğünde 'O benim ikinci babam, arkamdaki ikinci bir dağ' diye hitap etti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, İzmirli şarkıcı Emrah Yazar ile dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katılırken ünlü isimler sahne aldı. Vahdet Vural, Zekeriya Ünlü, Ceyhun Damla, Şahin Özlem, Özgür Alter, Berzan Emrah İgan gibi isimler düğüne davetli olarak katıldı.

Sahne alan ünlü isimler Tatlıses'in masasında da şarkılarına devam etti. Neşeli olduğu dikkatler kaçmayan Tatlıses, bazı şarkılara eşlik ederken davulla da tempo tuttu. Tatlıses, evlilik cüzdanını geline verdi.

Tatlıses, genç sevgilisi Gülçin Karakaya, kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'le birlikte düğünü izledi. - İZMİR

Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi
Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi
Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi
Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi
Tatlıses'in kızım dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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