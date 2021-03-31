Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı.

Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı
Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı

İdris TİFTİKCİ/  ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak saldırıyı yara almadan atlatırken burada çalışan bir kişi kafasından yaralandı. Çıtak Harbiye Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu.

Olay Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayda güzellik merkezinde çalışan bir görevli darp edildi. Dükkanda olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi.  Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, 'kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı' ifadelerini kullandı. Koşar adımlarla karakola giren Dilan Çıtak Tatlıses, "Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.

Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1
Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1
Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1
Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1
Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı-1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:37:10. #1.16#
title