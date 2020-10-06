Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı
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Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı

06.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:13

İstanbul'da bir tatlıcının vitrininde yer alan fare, bir tepsi baklavayı kenarından yerken görüldü. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti. Gece vakti tatlıcı vitrininde fare olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.

Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı

ÜMRANİYE'DEKİ OLAYI AKILLARA GETİRDİ

Hatırlanacağı üzere daha önce de Ümraniye'de ünlü bir fırının vitrininde farelerin cirit attığı görüntüler büyük ses getirmişti.

Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı
Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı
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