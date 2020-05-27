Tatlı Bela filmi oyuncuları kim? Tatlı Bela konusu ve fragmanı
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Tatlı Bela filmi oyuncuları kim? Tatlı Bela konusu ve fragmanı

Gökhan Keser, Serkan Kuru ve Eren Pekgöz'ün başrolde bulunduğu Tatlı Bela filmi, kimin olduğu bilinmeyen Ela bebeğin ansızın üç arkadaşın kapısında belirmesiyle işlerin içinden çıkılamaz bir hal almasını anlatıyor. Tatlı Bela filmi konusu nedir? İşte detaylar...

Tatlı Bela filmi oyuncuları kim? Tatlı Bela konusu ve fragmanı
27.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:42

Tatlı Bela filmi, 15 Haziran 2018 tarihinde vizyona giren romantik/komedi türünde yerli filmdir. Çalışmanın yönetmenliğini Cem Sürücü üstlenmiştir. Senaryo ise Selim Çirput'a aittir.

Tatlı Bela filmi fragmanı ve daha fazlası için tıklayın...

TATLI BELA OYUNCULARI

Üç yakın arkadaşın, rutin yaşamlarını devam ettirdikleri sırada, minik davetsiz misafir kapılarını çalarak her şeyi alt üst eder. Tatlı Bela filminin oyuncu kadrosunda ise;

Gökhan Keser, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Selen Seyven, Eda Erol, Ahmet Yıldırım Öcek, Bengü Toksöz, Aslı Bankoğlu, Müge Sevgili yer alıyor.

Tatlı Bela filmi oyuncuları kim? Tatlı Bela konusu ve fragmanı

TATLI BELA FİLMİ KONUSU

Arda, Erdem ve Fırat çocukluktan bu yana birlikte olan üç arkadaştır. Sıradan hayatlarını sürdürürken üç arkadaşın hayatı, bir gece kapılarının önüne bırakılan bebekle bir anda değişecektir.

Ela bebeğin kimin olduğunu bulmaya çalışan Arda, Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam etmeye çalışırken, diğer yandan da hayatlarında ilk kez aldıkları bebek bakıcılığı sorumluluğu yüzünden komik durumlara düşerler. Olanları yakın çevrelerine anlatmaya çalışan arkadaşlar, en önemli soru, bebeğin kimin olduğu sorusunun yanıtını ararlar.

Tatlı Bela filmi oyuncuları kim? Tatlı Bela konusu ve fragmanı

Arda ise, Ela bebek sayesinde tanıştığı Seren'le yeni bir aşka yelken açarken, minik Ela'nın hiç kimsenin tahmin etmediği hayat hikayesi ile gerçekler ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşar.

Tatlı Bela filmi oyuncuları kim? Tatlı Bela konusu ve fragmanı
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