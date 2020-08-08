Tatillerinin ilk saatinde soyuldular
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Tatillerinin ilk saatinde soyuldular

KONYA'dan eşi ve oğluyla tatil için Antalya'ya gelen Murat Levent'in (25) denize girmek için park ettiği otomobilinde bıraktığı, içinde 1200 lira ve çeyrek altın bulunan çanta çalındı.

Tatillerinin ilk saatinde soyuldular
08.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:59

KONYA'dan eşi ve oğluyla tatil için Antalya'ya gelen Murat Levent'in (25) denize girmek için park ettiği otomobilinde bıraktığı, içinde 1200 lira ve çeyrek altın bulunan çanta çalındı. Levent, Antalya'ya geldikten bir saat sonra soyulduklarını belirterek, "Tatili ucuza getirmek istiyorduk. Hırsız mağduru olduk" dedi.

Hırsızlık olayı, Konyaaltı Sahili'ndeki Antalya Yaşam Parkı'nda yaşandı. Konya'dan eşi ve oğluyla bir yakının yanına tatile gelen Murat Levent, 38 YV 386 plakalı otomobilini park edip, denize girmek için sahile gitti. Bir süre sonra otomobile dönen Levent, sol arka camının kırılıp, bagajdaki, içinde 1200 lira ile çeyrek altın bulunan çantanın olmadığını fark etti. Levent, hemen polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis, çalışma başlattı.Olaydan bir saat önce Konya'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Murat Levent, "Arabayı park ettikten sonra, sahile gidip, geldim. Camın kırık olduğunu fark edince soyulduğumu anladım.  Hemen polisi aradım. Tatili ucuza getirmek istiyorduk, hırsız mağduru olduk" dedi.


Kaynak: DHA

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