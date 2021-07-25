Tatilin son gününde sahil ve piknik alanlarında korkutan yoğunluk

Tatilin son gününde sahil ve piknik alanlarında korkutan yoğunluk Her geçen gün artan vakalara rağmen sosyal mesafe ve maske hiçe sayılıyor Bazı tatilciler insan kalabalığını görünce denize girmeye korktu Antalya'da bayram tatilinin son gününde plajlarda yoğunluk oluştu.

Tatilin son gününde sahil ve piknik alanlarında korkutan yoğunluk

Her geçen gün artan vakalara rağmen sosyal mesafe ve maske hiçe sayılıyor

Bazı tatilciler insan kalabalığını görünce denize girmeye korktu

ANTALYA - Antalya'da bayram tatilinin son gününde plajlarda yoğunluk oluştu. Sahile gelen bazı tatilciler, oluşan yoğunluktan dolayı denize girmeye korktu.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün 12 bin üzerine Covid-19 vakası açıklanırken, turizm kenti Antalya'nın plaj ve piknik alanlarındaki yoğunluk görüntüleri, bayram sonrası için açıklanacak vaka sayıları hakkında endişe veriyor. Kurban Bayramı tatilinin son gününe oldukça yoğun giren kentte, hava sıcaklığının 35, nem oranınsa yüzde 34 ölçülürken, tatilin bitimine saatler kala vatandaşlar sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Bazı tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkarttı, bazıları hemen yakın bölgedeki piknik alanında mangal yaktı, kimileri de gölgelik alanlarda uykunun tadını çıkardı.

Maskenin unutulduğu, mesafenin de hiçe sayıldığı alanlarda oluşan yoğunluk, bazı tatilcileri tedirgin etti. Tatilcilerden Veysi Üzüm, "Tatil güzel geçti ama yoğunluk çok. Tedirgin oluyoruz. Denize girmeye korkuyoruz" diye konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte piknik keyfi yapan tatilcilerden Onur Koç da, "Ankara'dan geldim. Yoğunluk var, bazı yerler ise aşırı yoğun. Farklı noktalarda eğlenemiyoruz. Çok kalabalık olduğu için tedirginliğimiz de var" ifadelerini kullandı.

Koç, açıklamasının ardından Ankara havası eşliğinde oynayarak tatil keyfini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin