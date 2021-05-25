Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya üzerinden Hakan Sabancı'ya yönelik yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, gittiği Bodrum tatilinden duş aldığı anlara ait bir video yayınladı. Aygün videoya, "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü.