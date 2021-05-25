Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
Sosyal medya üzerinden Hakan Sabancı'ya yönelik yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, gittiği Bodrum tatilinden duş aldığı anlara ait bir video yayınladı. Aygün videoya, "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü.
Hakan Sabancı ile birliktelik sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Bodrum'a tatile gitti.
"VARLIĞINDAN ARINAMIYORUM"
Aydın, kaldığı hotelde duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımlarına da "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü.
ULTRASON GÖRÜNTÜSÜ MERAK EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Aydın, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Bir ultrason görüntüsü paylaşan Aydın, bir ultrason görüntüsü paylaşarak bebeğin 3 aylık olduğunu söylemişti.