Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı

Başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptıktan sonra sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatile çıkan Demet Özdemir, Fethiye'de güneşin tadını çıkarıyor. Havuz başında romantik anlar yaşayan çift, birbirini öpücüklere boğdu.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'la birlikte Kaş'ta teknede görüntülenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, rotayı Fethiye'ye çevirdi. Grup, Fethiye'de dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülendi.

ŞEZLONGTA ÖPÜŞÜNCE ARKADAŞLARINA YAKALANDILAR

Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi. Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç sevgilisini alarak havuz başına indi. Sabah saatlerinde havuz başına gelen Koç ve Özdemir, romantik anlar yaşadı. Aynı şezlonga oturan ikili öpüşmeye başlayınca odalarının balkonundan çifti gören Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran, "Oooo helal" diye bağırdı. Bunun üzerine utanan çift birbirinden uzaklaştı.