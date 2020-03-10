Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kumbağ, Güncel

Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor

Tekirdağ'da tatilci vatandaşların yüzerken denizde kaybettiği değerli eşyalar, dedektör yardımıyla kısa sürede bulunuyor.

10.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:15
Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor

Tekirdağ'da tatilci vatandaşların yüzerken denizde kaybettiği değerli eşyalar, dedektör yardımıyla kısa sürede bulunuyor.


Tekirdağ'a yaz aylarında tatilci akınına uğrarken, tatilci vatandaşların Süleymanpaşa'nın Kumbağ ve Altınova sahillerine girip serinledikleri sırada kaybettikleri değerli eşyaları sualtı metal dedektörler yardımıyla kısa sürede bulunuyor. Dedektörle su altında arama anı kameralara da yansıdı. Sualtı metal dedektörle denizin dibine inen bir vatandaş, bir süre suyun altında geziniyor. Kısa bir süre sonra dedektörün ötmesiyle deniz kumlarının altında metal bir yüzüğün olduğu gözlemleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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