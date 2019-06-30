Tatilcileri yüksek dalgalarda durduramadı

-Karadeniz dalgalara teslim oldu

DÜZCE - Karadeniz'de geceden bu yana esen lodos nedeniyle dalgalara teslim oldu. Tatilciler denize giremezken bazı tatilciler ise dalgalara rağmen tatilin tadını çıkarttı.

Karadeniz sık sık hava muhalefetine maruz kalarak dalgalara teslim oluyor. Yazın tadını çıkartmak isteyen tatilciler yine dalgaların mağduru oldu. Denize girmek hayaliyle Karadeniz'in yolunu tutan ve Akçakoca'ya gelerek yaz tatillerini geçirmek isteyen tatilciler, dalgalar nedeniyle denize girmedi. Kıyıya ve kayalıklara sert vuran hırçın dalgalar nedeniyle gözü korkan tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Diğer taraftan bazı tatilcilerde dalgalara rağmen denizin tadını çıkartmak için plajlara koştular. Dalgaların arasında denizin tadını çıkartmak isteyen tatilciler, kısa süreli denizde yüzse de deniz sefasına dalgalar nedeniyle uzun sürmedi.

Kaynak: İHA