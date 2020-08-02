Tatilciler dönüş yoluna düşünce trafik durma noktasına geldi Dört günlük Kurban Bayram'ı tatilinin ardından geri dönüş çilesi başladı. Kocaeli TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı'nın 3. gününde Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, bayramın 3. gününde dönüş yoluna geçti. Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar ise Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

HER BÖLGEDE DÖNÜŞ ÇİLESİ BAŞLADI

Ege'deki tatil beldelerinden İstanbul'a dönüşler nedeniyle Bursa'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çanakkale'de feribot kuyruğu kilometreleri buldu. Anadolu-İstanbul güzergahı ise daha sakindi. Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopterlerle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram trafiği havadan denetleniyor.

EK SEFERLERLE YOĞUNLUK ERİTİLDİ

Bayram dönüşlerinde genellikle yoğunluğun yaşandığı güzergah olan Anadolu Otoyolu Bolu geçişi bayramın üçüncü gününde akıcı bir trafiğe sahip. 43 ilin kesişim noktası olan Kırıkkale trafiğinde de bir sıkıntı yoktu. Ankara şehirler arası otobüs terminali de sakindi. İstanbul'da Adalara gitmek isteyenler ise iskelelerde kalabalık oluşturdu. Ek seferlerle yoğunluk eritildi. Bazı vatandaşlar oluşan yoğunluk ve sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle tepkilerini dile getirdi.