Tatilci yuva yapan caretta carettayı güneşten plaj şemsiyesiyle korudu Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir tatilci, kıyıya çıkan caretta carettayı güneşten korumak için yuvanın olduğu yere plaj şemsiyesini bıraktı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir tatilci, kıyıya çıkan caretta carettayı güneşten korumak için yuvanın olduğu yere plaj şemsiyesini bıraktı.

Sarıgerme sahilinde ailesiyle tatil yapan Ramazan Tepeli, karaya yumurtalarını bırakmak için kum kazmaya çalışan caratte carettayı fark etti.

Tatilci caretta carettanın kum kazarken güneşten etkilenmemesi için yuvanın olduğu yere yanında getirdiği plaj şemsiyesini bırakarak, Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) haber verdi.

Bunun üzerine plaja gelen ekipler, caretta carettanın yuva yaptığı alanı koruma altına aldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, Dalaman, Ortaca ve Sarıgerme'deki caretta carettaların izleme ve koruma faaliyetlerini Doğa Koruma ve Milli Parkların izni ve bilgisi çerçevesinde gönüllü olarak sürdürdüklerini söyledi.

Tatilcinin haber vermesiyle bölgeye geldiklerini anlatan Kaska, "Yuva yapan caretta carettayı güneşten korumak için şemsiye ile gölgelik oluşturmuş. Duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şu ana kadar bu bölgede 40 yuva tespit edildi. Bu yuvadan yaklaşık 55-60 gün sonra yavru çıkışı gerçekleşecek." dedi.

Kaynak: AA