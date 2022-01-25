Tatilci görünümlü uyuşturucu tacirleri Aydın polisini geçemedi

AYDIN (İHA) - Şehirler arası otobüs ile Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu sokmak isteyen tatilci görünümlü uyuşturucu tacirleri Aydın Narkotik ekiplerini geçemedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre şehirler arası otobüs ile Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu sokmak isteyen şüpheliler, Aydın polisini geçemedi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında tatilci görünümlü tacirler, Aydın il girişinde durduruldu. Narkotik köpeği Gece'nin de destek verdiği operasyonda otobüs içerisinde yapılan aramada A.P. ve Ü.Y. isimli 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada, A.P.'nin çantasına gizlenmiş yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN