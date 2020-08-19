Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, tatil yaptığı teknede sere serpe uzanırken bir video çektirdi. 56 yaşındaki Avşar, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Karantina döneminde yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hülya Avşar, şimdilerde ailesiyle Ayvalık'ta tatil yapıyor. Teknede sefa süren Avşar, o anlar takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. FİZİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI Hülya Avşar kırmızı bikinisi İle poz verdiği mini videosunu yoruma kapalı paylaşırken tekne sefasına beğeni yağdı. Hayatının büyük kısmında spor yapan 56 yaşındaki Avşar'ın kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.