Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
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Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Birkan Sokullu, başrol oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Eda Gürkaynak ile soluğu Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu açan çift, kaldıkları otelin iskelesinde birbirini öpücüklere boğdu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, salı günü yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Oyunculuğuyla alkış toplayan dizinin Han'ı Birkan Sokullu da cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile önceki gün tatil yapmak için Turgutreis'e gitti.

BİRBİRİNİ ÖPMEYE DOYAMADILAR

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan çift, kaldıkların otelin iskelesinde romantik anlar yaşadı. Güneş ve denizin tadını çıkaran ikili, bir ara birbirine sarılıp öpücüklere boğdu. 35 yaşındaki oyuncunun sevgilisiyle sarmaş dolaş halleri de kameralara yansıdı.

İşte çiftin tatilinden kareler...

Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu - Haberler Magazin
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