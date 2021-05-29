Tatil cenneti Çeşme'de yeni vakaya rastlanmadı
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Tatil cenneti Çeşme'de yeni vakaya rastlanmadı

Tatil cenneti Çeşme'de yeni vakaya rastlanmadı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede bugün koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

İZMİR'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede bugün koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Çeşme Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede bugün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.


Tatil cenneti Çeşme'de yeni vakaya rastlanmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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