Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı

Adıyaman'da emniyet ekipleri tarafından bir kuyumcuda gerçekleştirilen Panter-1 isimli tatbikat, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Tatbikatı gerçek bir hırsızlık olayı sanan vatandaşlar, pür dikkat takip ettikleri tatbikatın gerçek olmadığına güçlükle inandı.

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Panter-1 isimli tatbikatta senaryo gereği 2 kişi, bir kuyumcuyu bıçakla soymaya kalkıştı. Ulucami Mahallesi'nde soygun anında kuyumcunun panik butonuna basmasıyla adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra hırsızlara 'teslim olun' anonsu yaptı. Ancak çağrı uymayan 2 kişi, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

GERÇEĞİ İLE BİREBİR TATBİKAT

Tatbikat süresince kuyumcunun bulunduğu Atatürk Caddesi'ne araç girişine izin verilmezken, çelik yelekli ve ellerinde silahlar ile işyerinin etrafını saran polis ekipleri, gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

VATANDAŞLAR İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ekipleri meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar tatbikatın gerçek olduğunu sanırken, bazı vatandaşlar tatbikat bittikten sonra dahi vatandaşlar gazetecilere olayın gerçek olduğunu söyledi. Çevredekilerin gerçek sandığı tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ