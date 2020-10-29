Tataristan Müftüsü Semigullin: Kainat imamına laf atanlara kalbimizle de olsa tepki göstermeliyiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Tataristan Müftüsü Semigullin: Kainat imamına laf atanlara kalbimizle de olsa tepki göstermeliyiz

29.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:52
Tataristan Müftüsü Semigullin: Kainat imamına laf atanlara kalbimizle de olsa tepki göstermeliyiz

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Kazan'ın ilk taş camisi olan Mercani'de gerçekleştirilen programa, Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, Mercani Camisi İmamı Mansur Celaletdin, cami imamları, öğrenciler ve tasavvuf musikisi sanatçıları katıldı.

Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler söylendi, salavat getirildi.

Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rebiülevvel (Hicri takvime göre yılın 3. ayı) ayı girince Tataristan'ın her yerinde, camilerde ve evlerde mevlit programları düzenlendiğini söyledi.

Semigullin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemleri ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesiyle ilgili olarak, "Onlar Rabbimizin merhametinden mahrum insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhammed Peygamberimiz bizim kutsalımız." diyen Semigullin, şunları kaydetti:

"Mesela birisi bizim annemiz, babamız hakkında kötü laf söylerse tabii ki ona kızarız. Kainat imamına birisi laf atıyorsa tabii ki biz tepkisiz duramayız. Kalbimizle olsa da onlara tepki göstermeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Raynur Shakir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Sevim Emre Eser Yenenler Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Okan Buruk Mehmet Topal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Daha Fazla Fransa Saldırı Antalya Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tataristan Müftüsü Semigullin: Kainat imamına laf atanlara kalbimizle de olsa tepki göstermeliyiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 21:56:30. #1.14#
title