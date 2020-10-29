Tataristan Müftüsü Semigullin: Kainat imamına laf atanlara kalbimizle de olsa tepki göstermeliyiz

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Kazan'ın ilk taş camisi olan Mercani'de gerçekleştirilen programa, Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, Mercani Camisi İmamı Mansur Celaletdin, cami imamları, öğrenciler ve tasavvuf musikisi sanatçıları katıldı.

Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler söylendi, salavat getirildi.

Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rebiülevvel (Hicri takvime göre yılın 3. ayı) ayı girince Tataristan'ın her yerinde, camilerde ve evlerde mevlit programları düzenlendiğini söyledi.

Semigullin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemleri ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesiyle ilgili olarak, "Onlar Rabbimizin merhametinden mahrum insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhammed Peygamberimiz bizim kutsalımız." diyen Semigullin, şunları kaydetti:

"Mesela birisi bizim annemiz, babamız hakkında kötü laf söylerse tabii ki ona kızarız. Kainat imamına birisi laf atıyorsa tabii ki biz tepkisiz duramayız. Kalbimizle olsa da onlara tepki göstermeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Raynur Shakir