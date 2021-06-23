Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
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Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)

Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI, BİLİŞİM VADİSİNDE YERLİ OTOMOBİLİ İNCELEDİTataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a, Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu tarafından...

CUMHURBAŞKANI, BİLİŞİM VADİSİNDE YERLİ OTOMOBİLİ İNCELEDİ

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a, Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu tarafından yerli otomobil tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Minnihanov yerli otomobilin simülasyonuna bindi. Minnihanov, Bakan Varank ile birlikte aracı inceledi. Gürcan Karakaş ve Bakan Varank yerli otomobilin çalışma sistemi hakkında bilgiler verdi. Bakan Varank yerli otomobilin karakalem çizilmiş bir tablosunu Cumhurbaşkanı Minnihanov'a hediye ederek, "Şimdi çizgisi, 2022 sonunda da gerçeğini inşallah" dedi.


Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz (2) - Haberler
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