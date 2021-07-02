Tasfiye ne demek? Tasfiye edilmek ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tasfiye, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tasfiyene demek? Tasfiye anlamı ne? İşte, Tasfiye kelimesin anlamı!