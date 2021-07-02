Tasfiye ne demek? Tasfiye edilmek ne demek?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tasfiye, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tasfiyene demek? Tasfiye anlamı ne? İşte, Tasfiye kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tasfiye kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tasfiye anlamı ne? Tasviye ne demek?
TASFİYE NE DEMEK?
Tasfiye:
Arapça tasfiye
1. isim Arıtma, ayıklama, temizleme:
"Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?" - Tarık Buğra
2. isim, dil bilimi Özleştirme:
Dilde tasfiye.
3. isim, ticaret Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon.
4. isim, mecaz Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.