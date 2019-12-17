Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı
Haberler » Güncel » Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı - Haber

Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

17.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:32
Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Taşova Müftülüğünde yapılan seçim sonucunda Köyü Muhtarı , Tepe Mahallesi Muhtarı ve İmam Hatipler Derneği Başkanı Ömer Faruk Gültekin üyeliğe seçildi.

Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, vakıf mütevelli heyetinin gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde çalışmalarını titizlikle ve hakkaniyet içinde sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler