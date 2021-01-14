Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
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Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor

14.01.2021 20:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:30

Taşova Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın aşı olması Sağlık çalışanlarının aşı olması Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın açıklaması AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başladı.

Taşova Devlet Hastanesi

Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın aşı olması

Sağlık çalışanlarının aşı olması

Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın açıklaması AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başladı. Aşıyı ilk olarak Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır yaptırdı.

Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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