Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
14.01.2021 20:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:30
Taşova Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın aşı olması Sağlık çalışanlarının aşı olması Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın açıklaması AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başladı.
Taşova Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın aşı olması
Sağlık çalışanlarının aşı olması
Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın açıklaması AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başladı. Aşıyı ilk olarak Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır yaptırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk