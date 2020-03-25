Taşova'da esnaftan sağlık çalışanlarına destek Taşova ilçesinde çiğ köfte dükkanı işletmeciliği yapan Alaattin Özarslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiğ köfte ikram etti.

Taşova ilçesinde çiğ köfte dükkanı işletmeciliği yapan Alaattin Özarslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiğ köfte ikram etti.

Özarslan, Taşova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada görev yapan sağlık personeliyle sohbet edip çiğ köfte ikramında bulundu.

Özarslan, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Taşova'da çalışan sağlık personeli başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bu gibi durumlarda personelin manevi yanlarını güçlü tutmak gerektiğini vurgulayan Özarslan, "Allah hepsine güç kuvvet versin. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bugün de yarın da onların yanındayız." dedi.

Kaynak: AA