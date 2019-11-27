Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim
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Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim verildi.

27.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:18
Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim

'ın ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde adaylarına eğitim verildi.


Kozluk Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ebe Satı Kürkçü anne sütünün önemi, ek gıdaya geçiş, aile planlaması ve güvenli annelik konularında bilgilendirdiği kadınlara kitap, broşür, zıbın ve bebek çantası hediye etti.

Taşlıdere ASM Aile Hekimi Dr. Abdullah Kavşut, Kozluk Toplum Sağlığı Merkezinin desteğiyle yürütülen eğitimin diğer köylerde de süreceğini söyledi.

Kaynak: AA
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