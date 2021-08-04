Taşkesinligil Milli sporcuları ziyaret ederek tatlı ikram etti
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Taşkesinligil Milli sporcuları ziyaret ederek tatlı ikram etti

Taşkesinligil Milli sporcuları ziyaret ederek tatlı ikram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan U19 Yaş Milli Takımını ziyaret ederek baklava ikram etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan U19 Yaş Milli Takımını ziyaret ederek baklava ikram etti.

U19 Milli Takımımızın hazırlık kampı Erzurum'da tüm hızıyla sürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını gerçekleştiren Millilerin kampı 6 Ağustos Cuma günü sona erecek. Teknik Direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki Ay-yıldızlı ekibin kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, U19 Yaş Millilere moral verdiler. Teknik Heyet ve futbolculara baklava ikram eden Taşkesenligil, genç yıldızlara Avrupa Arenası'nda başarı dileklerini iletti.

Taşkesenligil, U16 ve U17 ve U18 yaş Milli takımlarının kampından sonra Erzurum olarak U19 Yaş Milli Takım aday kadrosunu da kentte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Bar şehri Kar Şehri ve Spor Şehri Erzurum'a hoş geldiniz" dedi.

Taşkesenligil, "Burası Spor ve Kamp şehri. Kış turizminde ülkemizin gözbebeği Palandöken'de yazın da futbol kampları ve salon sporları ile bireysel spor branşlarının yüksek irtifa kampları gerçekleşiyor. Alt yaş gruplarında milli takım hazırlık kamplarını ilimize veren TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Tolunay Kafkas'a teşekkür ediyoruz" dedi.

GSİM Müdürü Taşkesenligil, kampların Erzurum'da başarıyla tamamlanmasında büyük pay sahibi olan TFF Bölge Teknik Sorumlusu ve Futsal Milli Takım Antrenörü Kemal Coşkun'a da müteşekkir olduklarını söyledi. - ERZURUM

Taşkesinligil Milli sporcuları ziyaret ederek tatlı ikram etti
Taşkesinligil Milli sporcuları ziyaret ederek tatlı ikram etti
Taşkesinligil Milli sporcuları ziyaret ederek tatlı ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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