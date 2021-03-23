Taşıyıcılarda yeni başkan Esameddin Deniz oldu
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Taşıyıcılarda yeni başkan Esameddin Deniz oldu

23.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:36
Taşıyıcılarda yeni başkan Esameddin Deniz oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 67 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde yeni başkan Esameddin Deniz oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 67 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde yeni başkan Esameddin Deniz oldu.

177 üyesi bulunan SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurulunu Kamyon Garajı'ndaki kooperatif binasında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Bünyamin Kanatoğlu'nun yaptığı kongre de mevcut başkan Kemal Ekici aday olmazken, Esameddin Deniz, Tuncay Gülmez ve İlhan Bayşeker başkanlık için yarıştı. Kongrede kullanılan oyların 103'ünü alan Esameddin Deniz, SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni başkanı seçildi. Diğer adaylardan Gülmez 62 oy alırken, Bayşeker 6 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Olağan genel kurula katılarak, destek veren, vermeyen tüm üyelere teşekkür eden yeni başkan Deniz, kooperatif üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışıp, devraldıkları bayrağı en üst noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Esameddin Deniz Başkanlığı'ndaki SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu Mustafa Dirhem, Yılmaz Gök, Ecevit Uysal, Yavuz Kırgezen, Hüseyin Kocaman, Habib Özdemir'den oluşurken, denetim kurulu ise Sebahaddin Bedenli, Hidayet Açıkgöz ve Gökhan Uygun'dan oluştu. - MANİSA

Taşıyıcılarda yeni başkan Esameddin Deniz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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