Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı
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Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı

16.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:52
Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı, otomotiv sektörünce olumlu karşılandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı, otomotiv sektörünce olumlu karşılandı.

Ford Otosan Yetkili Bayisi Satış Departmanı Şefi Hüseyin Ermiş, AA muhabirine, salgın döneminde işlerinin yukarı yönlü ivme kazandığını söyledi.

Devletin sağladığı düşük faizli krediler ve faizsiz kredi imkanlarıyla işlerinde hareketlilik yaşandığını belirten Ermiş, "Devletin sunduğu 60 ay taksit imkanında 120 bin liraya kadar olan fiyattaki araçların 60 ay taksitlendirilmesi uygun görüldü. 120 bin lira ve 300 bin lira arasında kalan rakamlar için 48 ay, 300 bin liranın üzerinde kalan rakamlar için de 24 ay vade seçenekleri verilecek." dedi.

Ermiş, taksit imkanlarının otomotiv piyasasını daha da hareketlendireceğini kaydetti.

Renault Yetkili Bayisi Satış Danışmanı Teoman Dut da salgın sürecinde işlerinin hareketli olduğunu söyledi.

Özellikle geçen yılın son aylarına kadar satışların devam ettiğini anlatan Dut, "Salgında talep fazla oldu. Satışlarımız aralık ayına kadar artış gösterdi. Bu yapılan taksit hamlesiyle piyasa daha da hareketlenecek. İlerleyen günlerde bunun etkilerini göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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