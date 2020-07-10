Taşeron karayolları işçileri, iş bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taşeron karayolları işçileri, iş bıraktı

DENİZLİ'de, Karayolları 27. Şube Şefliği'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan 40 işçi, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

Taşeron karayolları işçileri, iş bıraktı
10.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:43

DENİZLİ'de, Karayolları 27. Şube Şefliği'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan 40 işçi, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

Karayolları 27'nci Şube Şefliği'nde taşeron firmaya bağlı 40 işçi, maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, İncilipınar Mahallesi'ndeki Şefliğin önünde oturarak iş bırakma eylemine başladı. İşçiler adına açıklama yapan Mehmet Gaba, 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirtti. Dün 1.5 aylık maaşlarının ödendiğini ifade eden Gaba, "Yaşadığımız mağduriyet nedeniyle avukatımızla görüştük. Maaşlarımızı alabilmek için ihtar çektik. Maaşlarımız ödenmediği için iş görmeme hakkımızı kullanıyoruz. Maddi olarak zor durumdayız. Tek talebimiz maaşlarımızın ödenmesi ve düzenli bir şekilde ücretlerimizi almak" dedi. İşçilerden Hasan Akbulut ise, maaşlarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Şoför farkı olan 200'er liranın 2019 yılından bu yana kendilerine ödenmediğini ileri süren Akbulut, işçiler olarak haklarını talep ettiklerini dile getirdi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle Ayasofya mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle Ayasofya mesajı
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
Sakarya'daki ikinci patlamada şehit olan astsubayın sınıf değiştirip bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıktı
Sakarya'daki ikinci patlamada şehit olan astsubayın sınıf değiştirip bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cem Davran Bülent Ersoy
Spor Falcao Ali Koç Serdar Gürler Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Taşeron karayolları işçileri, iş bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 14:53:56. #1.14#
title