Tasarımcı Gökçe Güreşçi: "Dizi tekliflerini değerlendireceğim"
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Tasarımcı Gökçe Güreşçi: "Dizi tekliflerini değerlendireceğim"

Yaptığı tasarımların yanı sıra dünya modasını da yerinden takip eden, Paris, Milano gibi modanın kalbinin attığı yerlerde moda haftalarına katılan Gökçe Güreşçi, tasarımın yanı sıra oyunculuk hedefinde de emin adımlarla yürüyor.

Tasarımcı Gökçe Güreşçi:
13.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:53

Yaptığı tasarımların yanı sıra dünya modasını da yerinden takip eden, Paris, Milano gibi modanın kalbinin attığı yerlerde moda haftalarına katılan Gökçe Güreşçi, tasarımın yanı sıra oyunculuk hedefinde de emin adımlarla yürüyor.

Bir süredir oyunculuk eğitimi alan ve pandemi süreci öncesinde bazı dizilerden teklifler aldığını ancak çekimlerin durması nedeniyle bu teklifleri değerlendiremediğini söyleyen Güreşçi, "Şimdi yavaş yavaş normale geçmemizle birlikte sektör de hareketlenecektir. Bu süreçte gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyorum. Dönem dizilerinde roller alarak kariyerimi ilerletmeyi hedefliyorum" diye konuştu. Modadan da vazgeçmeyeceğini ifade eden başarılı tasarımcı, "Pandemi sürecinde en çok üzüldüğüm nokta moda haftalarına ara verilmesi oldu. Bu haftalar katılıp önemli tasarımcılarla tanışma fırsatım olmuştu. Ünlü manken Gigi Hadid'le de böyle bir organizasyonda tanıştım. Moda haftalarında kültürel paylaşımlar yaşamak, farklı dünyalarla bir arada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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