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Otomobil taşan dereye gömüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil taşan dereye gömüldü Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşan dereler bir otomobili yuttu.

Otomobil taşan dereye gömüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşan dereler bir otomobili yuttu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu bazı kesimlerde dereler taşma noktasına gelirken, bazı kesimlerde ise dereler taştı. Derenin taştığı bölgeden geçmeye çalışan M.D.'nin idaresindeki otomobil, taşkına kapılarak sürüklendi. O sırada aracın sürücü can havliyle kapıları açarak, son anda araçtan çıkarak canını kurtardı.

Sürücü hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

Otomobil taşan dereye gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray - 3. Sayfa

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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