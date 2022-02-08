Otomobil taşan dereye gömüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşan dereler bir otomobili yuttu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu bazı kesimlerde dereler taşma noktasına gelirken, bazı kesimlerde ise dereler taştı. Derenin taştığı bölgeden geçmeye çalışan M.D.'nin idaresindeki otomobil, taşkına kapılarak sürüklendi. O sırada aracın sürücü can havliyle kapıları açarak, son anda araçtan çıkarak canını kurtardı.

Sürücü hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.